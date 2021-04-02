Хэмилтон: Вольф после Гран-при Испании-2016 вырвал себе волосы
Семикратный чемпион мира Формулы-1, пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон рассказал, когда видел главу команды Тото Вольфа в худшем расположении духа за всё время сотрудничества с ним. По словам британца, такой эпизод произошёл в 2016 году после Гран-при Испании. Тогда Хэмилтон и его напарник по команде Нико Росберг столкнулись уже на первом круге, в результате чего оба сошли с дистанции.
«Момент, когда я видел самую злую версию Тото Вольфа? Хм, наверное, это было, когда мы столкнулись с Нико Росбергом. Кажется, это было в Барселоне в 2016 году. Я видел на его голове залысины, он вырвал себе волосы после этого. Потом они отрасли», — сказал Хэмилтон на видео, размещённом на официальном канале команды «Мерседес» в YouTube.
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