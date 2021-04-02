Кобаяси: Ферстаппен идеально подходит «Ред Булл» и выжимает из машины 110 процентов
Бывший пилот Формулы-1 Камуи Кобаяси поделился мнением о гонщике «Ред Булл» Максе Ферстаппене.
«Он, определённо, сильный гонщик, и у него точно всё получится. Однако вопрос в том, сможет ли он привыкнуть к машине. Думаю, что Макс идеально подходит «Ред Булл». Если бы он ушёл в «Мерседес», например, я не думаю, что он смог вы выжать из машины столько, сколько в «Ред Булл». Сейчас он выжимает из автомобиля 110 процентов. В «Мерседесе» было бы 100 процентов, но 110? Сомневаюсь. Самое главное, что Макс действительно вписывается в команду. Его напарнику Чеко Пересу будет нелегко с этим справиться, хотя я уверен, что у него всё получится», — приводит слова Кобаяси GPBlog со ссылкой на подкаст Beyond The Grid.
Марко: гоночный темп Переса на том же уровне, что и у Ферстаппена
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