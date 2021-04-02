Бинотто: следующие три-четыре гонки покажут, каков истинный потенциал машины «Феррари»

Руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто поделился ожиданиями от сезона-2021.

«Шансы на подиум? Разрыв всё ещё очевиден по сравнению с топовыми командами, так что впереди долгий путь, но всё будет также зависеть от трассы.



Мы знаем, что не будем много работать над улучшением нынешнего автомобиля, потому что мы сосредоточимся на сезоне-2022. Я абсолютно уверен, что наши конкуренты сделают то же самое.



Но всё же я думаю, что когда мы получим обратную связь от гонщиков, они начнут изучать машину, поймут, какие у неё недостатки, мы в конце концов сможем устранить их и улучшить автомобиль. Так что считаю, что следующие три-четыре гонки покажут, каковы истинные характеристики и потенциал нашей машины по сравнению с другими», — приводит слова Бинотто Autosport.