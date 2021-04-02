Шовлин: при переходе «Мерседеса» на шасси с высоким рейком сезон можно было бы списывать

Главный гоночный инженер «Мерседеса» Эндрю Шовлин рассказал, что если бы команда перешла на шасси с высоким рейком (углом продольного наклона корпуса автомобиля), чтобы снизить потери прижимной силы, то не смогла бы показать хороший результат в сезоне-2021.
«У нас есть машина, которая может выиграть чемпионат, если мы будем принимать грамотные решения и проделаем с ней качественную работу в течение года.
Неважно, высокий у неё рейк или низкий, сейчас мы уже ничего не можем с этим поделать. Мы не можем вдруг сказать, что поднимем заднюю часть нашего автомобиля на 30 мм и будем работать с этим, потому что в таком случае сезон можно будет списывать со счетов. Мы бы так много потеряли на этом, что это попросту не практично», — приводит слова Шовлина Motorsport.
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