Шовлин: при переходе «Мерседеса» на шасси с высоким рейком сезон можно было бы списывать

Главный гоночный инженер «Мерседеса» Эндрю Шовлин рассказал, что если бы команда перешла на шасси с высоким рейком (углом продольного наклона корпуса автомобиля), чтобы снизить потери прижимной силы, то не смогла бы показать хороший результат в сезоне-2021.

«У нас есть машина, которая может выиграть чемпионат, если мы будем принимать грамотные решения и проделаем с ней качественную работу в течение года.



Неважно, высокий у неё рейк или низкий, сейчас мы уже ничего не можем с этим поделать. Мы не можем вдруг сказать, что поднимем заднюю часть нашего автомобиля на 30 мм и будем работать с этим, потому что в таком случае сезон можно будет списывать со счетов. Мы бы так много потеряли на этом, что это попросту не практично», — приводит слова Шовлина Motorsport.