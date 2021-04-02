Штайнер: Шумахер получил место в «Хаасе» по решению «Феррари», а не из-за спонсоров
Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер рассказал, что один из спонсоров команды, немецкая интернет-компания 1&1, не имела отношения к появлению в коллективе чемпиона Формулы-2 2020 года, члена Академии «Феррари» Мика Шумахера.
«Никакой прямой связи между Миком и компанией 1&1 не было. Переговоры шли параллельно, но не пересекались. Конечно, появление Мика в команде помогло нам в переговорах с 1&1, и компания очень довольна, что Шумахер выступает за нас. Но решение по пилоту принимали в «Феррари». Мы спрашивали «Феррари», сможем ли получить Мика, если он выиграет сезон Формулы-2», — приводит слова Штайнера RaceFans.
Напомним, в первой гонке в Формуле-1 в карьере, на Гран-при Бахрейна, Мик Шумахер финишировал 16-м.
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