Магнуссен в 2018 году вёл переговоры с «Ред Булл»
Бывший пилот Формулы-1 Кевин Магнуссен рассказал, что в конце 2018 года вёл переговоры с «Ред Булл», но в итоге принял решение остаться в «Хаасе».
«Когда мы общались с «Ред Булл», достаточно быстро стало понятно, что у них есть кандидат в лице Пьера Гасли. Но они также упомянули, что у них будет место в «Торо Россо». Определённого предложения не было, но очевидно, что это был вариант. Я принял решение не гнаться за этой возможностью. Был доволен положением в «Хаасе» и убеждён, что мы продолжим успешно развиваться, как это было в ходе сезона», — приводит слова Магнуссена F1i.
Напомним, что по завершении сезона-2020 Магнуссен покинул «Хаас» и не нашёл места в Формуле-1. В 2021 году Кевин выступает в серии IMSA.
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