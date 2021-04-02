Магнуссен в 2018 году вёл переговоры с «Ред Булл»

Бывший пилот Формулы-1 Кевин Магнуссен рассказал, что в конце 2018 года вёл переговоры с «Ред Булл», но в итоге принял решение остаться в «Хаасе».

«Когда мы общались с «Ред Булл», достаточно быстро стало понятно, что у них есть кандидат в лице Пьера Гасли. Но они также упомянули, что у них будет место в «Торо Россо». Определённого предложения не было, но очевидно, что это был вариант. Я принял решение не гнаться за этой возможностью. Был доволен положением в «Хаасе» и убеждён, что мы продолжим успешно развиваться, как это было в ходе сезона», — приводит слова Магнуссена F1i.

Напомним, что по завершении сезона-2020 Магнуссен покинул «Хаас» и не нашёл места в Формуле-1. В 2021 году Кевин выступает в серии IMSA.