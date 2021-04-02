В составе «КАМАЗ-мастера» дебютирует 23-летний пилот

Руководитель команды «КАМАЗ-мастер» Владимир Чагин рассказал, что в апрельской гонке «Золото Кагана», которая пройдёт в Астраханской области, примет участие 23-летний пилот Богдан Каримов. Спортсмен является воспитанником программы «КАМАЗ-мастер».
«Несколько лет назад мы в команде начали развивать детскую и молодёжную программы, направленные на поиск талантливых пилотов, механиков, штурманов. И потихоньку это начинает давать плоды. Наши юниоры в прошлом году выезжали на этапы чемпионата России в качестве механиков, хорошо себя показали. По их глазам и стремлению видно большое желание находиться в команде, расти и совершенствоваться. А главной мечтой ребят остаётся место пилота в боевом экипаже.
Постепенно пришли к тому, что им можно доверять машины. И сейчас готовим Богдана к новой для него роли — пилота команды «КАМАЗ-мастер». Все юниоры, а кроме Богдана Каримова, это ещё Альберт Арсланов в роли штурмана экипажа Айрата Мардеева и Искандэр Романов в роли механика в экипаже Дмитрия Сотникова, закреплены за нашими пилотами. Каримова, к примеру, курирует Эдуард Николаев. И Эдик с энтузиазмом передаёт свой богатый опыт, хорошо показывает себя как педагог. Думаю, что нынешним пилотам такая роль наставников будет даваться легко, ведь они сами в прошлом были на месте молодых ребят.
Богдану 23 года, он только делает первые шаги в новом для себя качестве. И здесь важно правильно подвести его, не давить и не требовать сиюминутного результата. Поэтому задача простая — проехать всю гонку, не сломать машину и получить свой первый опыт пилота. Ни о какой задаче показать результат мы с ним не говорим», — приводит слова Чагина «Р-Спорт».
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