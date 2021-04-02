Экс-пилот Формулы-1: Хэмилтон не очень доволен ситуацией с контрактом

Бывший пилот Формулы-1 Джонни Херберт рассказал, что действующий чемпион мира Ф-1, семикратный обладатель титула Льюис Хэмилтон не очень доволен тем, как разрешилась ситуация с его контрактом с «Мерседесом». Напомним, что стороны долгое время не могли прийти к соглашению, а в феврале объявили о подписании нового соглашения, но сроком всего на один год.
«Слышал, что он не очень доволен ситуацией и тем, что контракт подписан на год. Надеюсь, не завершит карьеру. Он ещё многое может дать чемпионату. Мы знаем, насколько важна его личность в глобальном росте нашего спорта во многих сферах.
Что касается мотивации, не думаю, что он будет испытывать её нехватку. Он получит удовольствие, если Макс Ферстаппен вместе с «Ред Булл» сумеет с ним конкурировать на протяжении всего года», — приводит слова Херберта GPblog.
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