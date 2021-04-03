Расселл: уверен, в ближайшее время Албон вернётся в Формулу-1

Пилот «Уильяса» Джордж Расселл убеждён, что резервист «Ред Булл» Александер Албон, выступавший в прошлом в качестве основного пилота австрийской команды, скоро снова получит место боевого пилота в Ф-1.
«Я нахожусь в постоянном контакте с Албоном. Он один из моих близких друзей. Он отличный пилот, которому пришлось трудно в „Ред Булл“ по целому ряду причин. Но я уверен, что в ближайшее время он вернётся в Формулу-1. В 2021 году ему предстоит выступать в DTM. Это очень непростая серия и большой вызов для Александера. DTM очень отличается от Формулы-1
Это то же самое, что позвать Федерера играть в бадминтон или сквош. Да, по-прежнему есть ракетка, но всё иначе. Это будет большой вызов для Албона, но, уверен, что он отлично справится", — приводит слова британского пилота PlanetF1.
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