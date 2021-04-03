Белов примет участие в тестах Формулы-3 в составе Charouz Racing System

3-4 апреля на автодроме «Шпильберг» пройдут тесты Формулы-3. В них примет участие молодой российский пилот, член гоночной программы SMP Racing Михаэль Белов.

Гонщик примет участие в заездах в составе Charouz Racing System, сообщает официальный сайт серии. Вместе с ним за команду поедет и Логан Сарджент. Отметим, что именно в чешской команде остаются две открытые вакансии на предстоящий сезон.

В минувшем году Белов выступал в Формуле-Рено, по итогам сезона он занял 13-е место в общем зачёте. Кроме того, Михаэль провёл несколько этапов и в Формуле-3. За пять гонок он сумел набрать одно очко, благодаря чему занял 23-е место в общем зачёте. Американец Сарджент в минувшем сезоне Формулы-3 занял третье место в зачёте.