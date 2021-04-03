«Часы тикают». Хилл намекнул, что Ферстаппен может не выдержать и перейти в «Мерседес»
Чемпион мира Формулы-1 Деймон Хилл согласен с утверждениями главы «Ред Булл» Кристиана Хорнера, что в случае необходимости подписания сильного пилота команда «Мерседес» обратит взор на лидера австрийской команды Макса Ферстаппена. Британец не исключил, что сам Макс также рассмотрит этот вариант.
«Да, «Мерседес» рассмотрит вариант с Ферстаппеном. Но и в списке Макса «Мерседес» также будет наверху. Ферстаппен был очень предан своей команде, но если она не сумеет предоставить ему конкурентоспособный болид… Часы тикают.
Макс в 2016 году стал самым молодым победителем Гран-при, но до сих пор не получил возможности сражаться за титул. Это будет сидеть в его голове», — приводит слова Макса Formula1News.co.uk.
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