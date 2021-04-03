Шумахер — о борьбе с Мазепиным: в гонке у меня нет друзей

Пилот «Хааса» Мик Шумахер дал понять, что ожидает жёсткую внутрикомандную борьбу с напарником Никитой Мазепиным.

«В момент гонки, когда на мне шлем, у меня нет друзей. Это настоящее поле битвы. Каждый пытается перехватить корону и доминировать. Если у вас нет такого отношения, будет очень тяжело», — приводит слова молодого немца Nextgen-Auto.

Напомним, Шумахер и Мазепин проводят дебютный сезон в Формуле-1. В 2020 году оба выступали в Формуле-2. Мик Шумахер стал чемпионом серии, в то время как россиянин стал пятым. В дебютной гонке сезона Формулы-1, на Гран-при Бахрейна, Шумахер пришёл к финишу шестнадцатым. Что касается Мазепина, россиянин допустил ошибку и сошёл с дистанции уже на первом круге.