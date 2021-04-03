Шумахер — о борьбе с Мазепиным: в гонке у меня нет друзей
Пилот «Хааса» Мик Шумахер дал понять, что ожидает жёсткую внутрикомандную борьбу с напарником Никитой Мазепиным.
«В момент гонки, когда на мне шлем, у меня нет друзей. Это настоящее поле битвы. Каждый пытается перехватить корону и доминировать. Если у вас нет такого отношения, будет очень тяжело», — приводит слова молодого немца Nextgen-Auto.
Напомним, Шумахер и Мазепин проводят дебютный сезон в Формуле-1. В 2020 году оба выступали в Формуле-2. Мик Шумахер стал чемпионом серии, в то время как россиянин стал пятым. В дебютной гонке сезона Формулы-1, на Гран-при Бахрейна, Шумахер пришёл к финишу шестнадцатым. Что касается Мазепина, россиянин допустил ошибку и сошёл с дистанции уже на первом круге.
Рекомендуем вам
- 3 апреля 2021
-
15:37
-
14:59
-
13:26
-
12:44
-
12:00
-
10:52
-
09:37
-
00:32
- 2 апреля 2021
-
23:45
-
22:57
-
21:59
-
20:34
-
19:43
-
18:40
-
17:40
-
16:01
-
14:47
-
13:57
-
13:00
-
11:50
-
10:52
-
09:59
-
00:34
- 1 апреля 2021
-
22:52
-
21:58
-
20:47
-
19:18
-
17:56
-
16:51
-
16:00
-
14:48
-
13:31
-
12:25
-
12:20
-
11:24
Партнерский контент
Рекомендуем вам