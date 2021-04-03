Андретти посоветовал Хэмилтону не смешивать спорт и политику

Чемпион мира Формулы-1 1978 года Марио Андретти призвал семикратного чемпиона мира, пилота «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона не смешивать спорт и политику.

«Я бы посоветовал Льюису не смешивать политику и спорт. Уже когда-то выражал свою точку зрения по этому поводу и получил в свой адрес порцию критики. Но мне не нравится политика в спорте. Прелесть Олимпийских игр в том, что команды со всего мира прибывают на турнир, чтобы соревноваться. Все одинаковы и у всех одна цель.

Политика же разделяет людей. Мы видели это на примере США. Если ты скажешь что-то спорное, это сразу вызывает вопросы. Мне не нравится, когда политика и спорт идут рядом. Формула-1 должна оставаться спортом в чистом виде. Да, каждый из нас знает о своих ценностях, но выставлять это на первый план? Я не знаю. Мне кажется, что у политиков есть своё место, предпочёл бы, чтобы они оставались вдали от спорта", — приводит слова Андретти Formula1News.co.uk.