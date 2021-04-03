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Ральф Шумахер: если бы не Михаэль, я бы никогда не очутился в Формуле-1

Ральф Шумахер: если бы не Михаэль, я бы никогда не очутился в Формуле-1
Авто / Формула-1 0

Бывший пилот Формулы-1 Ральф Шумахер признался, что на его становление повлияла карьера легендарного брата, Михаэля. По словам Ральфа, без Михаэля он никогда не стал бы пилотом Формулы-1.

«Без Михаэля и нашего общего менеджера, Вилли Вебера, я бы, наверное, никогда не оказался в Формуле-1. Михаэль не пошёл бы в Формулу-1 без усилий Вебера и «Мерседеса». Нужно быть честным. Они открыли для меня дверь в Формулу-1, это так.

Что касается Мика, то он отлично дебютировал в Формуле-1. Многочисленные развороты его напарника, Никиты Мазепина, говорят, что этим болидом сложно управлять. Разворот Мика не повлиял на мою оценку его дебюта», — цитирует Ральфа F1 Insider.

Мик Шумахер в дебютной гонке в Формуле-1 занял 16-е место.

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