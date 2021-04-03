Ральф Шумахер: если бы не Михаэль, я бы никогда не очутился в Формуле-1
Бывший пилот Формулы-1 Ральф Шумахер признался, что на его становление повлияла карьера легендарного брата, Михаэля. По словам Ральфа, без Михаэля он никогда не стал бы пилотом Формулы-1.
«Без Михаэля и нашего общего менеджера, Вилли Вебера, я бы, наверное, никогда не оказался в Формуле-1. Михаэль не пошёл бы в Формулу-1 без усилий Вебера и «Мерседеса». Нужно быть честным. Они открыли для меня дверь в Формулу-1, это так.
Что касается Мика, то он отлично дебютировал в Формуле-1. Многочисленные развороты его напарника, Никиты Мазепина, говорят, что этим болидом сложно управлять. Разворот Мика не повлиял на мою оценку его дебюта», — цитирует Ральфа F1 Insider.
Мик Шумахер в дебютной гонке в Формуле-1 занял 16-е место.
Шумахер — о борьбе с Мазепиным: в гонке у меня нет друзей
Рекомендуем вам
- 3 апреля 2021
-
18:36
-
17:31
-
16:57
-
15:37
-
14:59
-
13:26
-
12:44
-
12:00
-
10:52
-
09:37
-
00:32
- 2 апреля 2021
-
23:45
-
22:57
-
21:59
-
20:34
-
19:43
-
18:40
-
17:40
-
16:01
-
14:47
-
13:57
-
13:00
-
11:50
-
10:52
-
09:59
-
00:34
- 1 апреля 2021
-
22:52
-
21:58
-
20:47
-
19:18
-
17:56
-
16:51
-
16:00
-
14:48
-
13:31
Партнерский контент
Рекомендуем вам