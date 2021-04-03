Смоляр показал лучшее время на тестах Формулы-3

Российский пилот Александр Смоляр показал лучше время на обеденной сессии предсезонных тестов Формулы-3 в Шпильберге (Австрия). Смоляр, представляющий команду ART Grand Prix, опередил Джонни Эдгара из Carlin и своего напарника Фредерика Вести.

Смоляр принимал участие и в утренней сессии. Но там он показал 15-й результат.

На старт вышел и Хуан Мануэль Корреа. Он не участвовал в гонках на протяжении 18 месяцев. Всё это время Корреа восстанавливался после страшной аварии, которая унесла жизнь французского гонщика Антуана Юбера.



Тесты Формулы-3. Шпильберг (Австрия)

1. Александр Смоляр (ART Grand Prix) — 1:18.894 (50 кругов)

2. Джонни Эдгар (Carlin) — + 1:19.046 (45)

3. Фредерик Вести (ART Grand Prix) — + 1:19.056 (54)