Смоляр показал лучшее время на тестах Формулы-3
Российский пилот Александр Смоляр показал лучше время на обеденной сессии предсезонных тестов Формулы-3 в Шпильберге (Австрия). Смоляр, представляющий команду ART Grand Prix, опередил Джонни Эдгара из Carlin и своего напарника Фредерика Вести.
Смоляр принимал участие и в утренней сессии. Но там он показал 15-й результат.
На старт вышел и Хуан Мануэль Корреа. Он не участвовал в гонках на протяжении 18 месяцев. Всё это время Корреа восстанавливался после страшной аварии, которая унесла жизнь французского гонщика Антуана Юбера.
Тесты Формулы-3. Шпильберг (Австрия)
1. Александр Смоляр (ART Grand Prix) — 1:18.894 (50 кругов)
2. Джонни Эдгар (Carlin) — + 1:19.046 (45)
3. Фредерик Вести (ART Grand Prix) — + 1:19.056 (54)
Рекомендуем вам
- 3 апреля 2021
-
19:20
-
18:36
-
17:31
-
16:57
-
15:37
-
14:59
-
13:26
-
12:44
-
12:00
-
10:52
-
09:37
-
00:32
- 2 апреля 2021
-
23:45
-
22:57
-
21:59
-
20:34
-
19:43
-
18:40
-
17:40
-
16:01
-
14:47
-
13:57
-
13:00
-
11:50
-
10:52
-
09:59
-
00:34
- 1 апреля 2021
-
22:52
-
21:58
-
20:47
-
19:18
-
17:56
-
16:51
-
16:00
-
14:48
Партнерский контент
Рекомендуем вам