Хилл сравнил борьбу Ферстаппена с Хэмилтоном с пришествием Шумахера в Формулу-1

Чемпион Формулы-1 1996 года Деймон Хилл поделился мнением о гонщике «Ред Булл» Максе Ферстаппене. Хилл высоко оценил выступление Ферстаппена на Гран-при Бахрейна. Там представитель Нидерландов занял второе место, стартовав с поула.

«Мне очень понравилось увиденное. Меня впечатлила борьба во время гонки. О таких гонках говорят ещё долгие годы. Это напоминало юного Михаэля Шумахера, когда он только пришёл в Формулу-1.

Макс Ферстаппен, юный претендент, который бросил вызов семикратному чемпиону мира Льюису Хэмилтону, претендующему на восьмой титул. Это было ярко», — цитирует Хилла Racing News 365 со ссылкой на F1 Nation Podcast.

Ферстаппен во время Гран-при Бахрейна обогнал Хэмилтона, но немного выехал за пределы трассы. После этого гоночная дирекция сказала, что Ферстаппен должен вернуть позицию сопернику. Макс позволил Хэмилтону обогнать себя, после чего британец выиграл Гран-при. Распоряжение гоночной дирекции вызвало большие споры.