Уэббер считает, что Хэмилтон уйдёт из Формулы-1 после 2022 года

Бывший пилот Формулы-1 Марк Уэббер поделился мнением о будущем гонщика «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона. Уэббер полагает, что британец завершит карьеру в Формуле-1 после сезона 2022 года.

«Сейчас Хэмилтон находится на финишной прямой, это понятно. Нужно быть слишком смелым, чтобы говорить, что он будет соревноваться ещё три года. Два — может быть, один — да. Велика вероятность, что он уйдёт после этого. И в этом есть смысл. В 2022 году вступит в силу новый регламент.

На мой взгляд, ему нужно продолжать. Я думаю, что он по-прежнему способен на большее», — сказал Уэббер в подкасте On the Marbles.

Хэмилтон по окончании предыдущего сезона подписал новый контракт с «Мерседесом», рассчитанный на один год. Из-за этого появились слухи о возможном уходе Льюиса по окончании нынешнего сезона.