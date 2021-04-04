Фернандо Алонсо назвал свой лучший сезон в Формуле-1

Пилот «Альпин» Фернандо Алонсо рассказал, какой сезон Формулы-1 считает самым успешным в своей карьере.
«Думаю, что моим лучшим сезоном был 2012 год, если рассматривать его в плане пилотирования, результатов и извлечения максимума из той «Феррари». Я всегда считал, что тогда справился на 100 процентов. Надеюсь, что сейчас я близок к этим 100 процентам. За последние два года я узнал так много нового, находясь за пределами Формулы-1, и мне любопытно посмотреть, как я смогу применить эти знания в гонках снова», — приводит слова Алонсо PlanetF1.
В сезоне-2012 Алонсо занял второе место в общем зачёте, уступив всего три очка Себастьяну Феттелю, на тот момент выступавшему за «Ред Булл». В Кубке конструкторов «Феррари» также осталась на втором месте.
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