Норрис: в некоторых моментах стиль Риккардо больше подходит новой машине «Макларена»

Пилот «Макларена» Ландо Норрис поделился мнением об успехах напарника Даниэля Риккардо, дебютировавшего за команду в этом сезоне.
«Несмотря на то что Даниэль — новичок в команде, существуют некоторые различия между нынешним автомобилем и машиной прошлого сезона, а также в плане пилотирования ими. В некоторых моментах его стиль вождения подходит больше.
Мне нужно немного приспособиться, потому что в этом году машина отличается. Мне есть куда расти в плане понимания того, как управлять этим болидом. Я хочу не просто учиться у Даниэля, потому что не думаю, что это самое главное. Я концентрируюсь на себе и своём гоночном темпе. Пару лет назад я был не очень хорош в этом. Я чувствую, что действительно проделал хорошую работу, так что я очень доволен этим», — приводит слова Норриса Motorsport.
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