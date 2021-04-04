Во время тестов Формулы-3 в Шпильберге пошёл снег. Видео

Во время тестов Формулы-3 в Шпильберге (Австрия) пошёл снег. Видео было опубликовано на странице Ф-3 в «Твиттере». Утром температура в городе поднялась чуть ниже нуля.

«Что ж, это было неожиданно!» — говорится в сообщении.

Посмотреть видео можно на странице Формулы-3 в «Твиттере».

В Шпильберге проходит первый этап предсезонных тестов Формулы-3. По итогам утренней сессии российский пилот Михаэль Белов, член гоночной программы SMP Racing, показал седьмое время. Лучший результат продемонстрировал пилот Jenzer Калан Уильямс, в топ-3 вошли также Маттео Наннини из HWA и гонщик Carlin Кайлен Фредерик.

Ещё один этап пройдёт с 21 по 22 апреля в Барселоне (Испания), где с 7 по 9 мая пройдёт первый Гран-при сезона Формулы-3. Трасса в Шпильберге примет Гран-при Ф-1 в июле.