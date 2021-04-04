Марко: за рулём «Альфа Таури» Ферстаппен был бы на две-три десятых быстрее Гасли
Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко считает, что пилот «Альфа Таури» Пьер Гасли не добился максимума от болида команды в квалификации Гран-при Бахрейна. По его мнению, гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен показал бы лучший результат.
«Я бы сказал, что за рулём «Альфа Таури» Макс, безусловно, был бы на две-три десятых быстрее в квалификации. Получается, он бы показал время Гасли минус две с половиной десятых. Но он бы точно не взял поул», — приводит слова Марко PlanetF1.
Напомним, Ферстаппен выиграл квалификацию Гран-при Бахрейна, а Гасли занял пятое место, уступив ему 0,812 секунды. Гонку Гасли завершить не смог, а Макс занял второе место, в упорной борьбе уступив пилоту «Мерседеса» Льюису Хэмилтону.
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