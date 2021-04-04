«Ред Булл» был вынужден снизить мощность мотора в машине Ферстаппена на Гран-при Бахрейна
Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко рассказал, кто команде пришлось снизить мощность мотора в машине Макса Ферстаппена во время гонки Гран-при Бахрейна. По словам специалиста, проблема заключалась в температуре мотора.
«Проблемы, которые у нас были, в основном связаны с программным обеспечением. Эти вещи можно исправить с помощью регулировок. В начале гонки у него возникли проблемы с дифференциалом, он терял вплоть до трёх десятых за круг. Но, тем не менее, Макс проехал соответствующим образом», — приводит слова Марко Racingnews365.
Напомним, Ферстаппен выиграл квалификацию Гран-при Бахрейна, а в гонке Макс занял второе место, в упорной борьбе уступив пилоту «Мерседеса» Льюису Хэмилтону.
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