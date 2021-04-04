Тото Вольф: я навсегда потерял уважение к некоторым людям в Формуле-1

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф рассказал о конфликтах в мире Формулы-1.
«Если кто-то пренебрегает честностью, имея дело со мной, я не стану продолжать иметь дело с этим человеком, несмотря ни на что. В этом мире честность — отличная возможность доказать, что вы остаётесь верны собственным ценностям.
За последние несколько лет я навсегда потерял уважение к некоторым людям. Дело не в каком-то конкретном инциденте. Я просто вижу их манипулятивное, макиавеллистское поведение. Я вижу улыбки, полные ненависти и негатива по отношению к нам.
Я увлечён этим видом спорта и его ценностями. Соревнования должны проводиться на справедливых основаниях. И в этой индустрии есть люди, которых я очень уважаю, у меня с ними дружеские отношения. Они стараются делать всё возможное для этого спорта, сохраняя нейтральную позицию по отношению ко всем командам», — приводит слова Вольфа The Race.
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