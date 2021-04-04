Бинотто: Сайнс привнёс глоток свежего воздуха в «Феррари»
Руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто оценил роль новобранца команды Карлоса Сайнса. По словам функционера, испанский пилот привнёс в «Скудерию» глоток свежего воздуха.
«Мы знали, что Карлос быстр. Он сильный пилот, и мы понимали, что он будет быстр. Он привнёс в команду некий опыт. Невзирая на то, что он молод, он опытный гонщик. Карлос хорошо ладит с Шарлем Леклером и интегрировался в команду. У гонщиков хорошее настроение. Думаю, Сайнс привнёс в команду глоток свежего воздуха, это то, что порой требуется. Мы очень довольны», — приводит слова Бинотто PlanetF1.
Напомним, минувший сезон Карлос Сайнс провёл в «Макларене». В дебютной гонке нового сезона, на Гран-при Бахрейна, гонщик финишировал на восьмой позиции.
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