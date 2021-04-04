В «Преме» опровергли домыслы, что Мик Шумахер выиграл титул Формулы-3 в нечестной борьбе

Руководитель «Према» Рене Розин опроверг предположения сторонников конспирологии, что Мик Шумахер в 2018 году выиграл титул в Европейской Формуле-3, использую нелегальный болид.

«Такие комментарии просто неприемлемы. Если у кого-то были вопросы о легальности машины или мотора, они могли подать протест. Но ничего такого сделано не было. На старте того чемпионата Мик всё время хорошо боролся, но не демонстрировал результат. Мы сказали ему, чтобы он шёл от гонки к гонке, и не думал о борьбе за титул, эти мысли лишь всё усложняли. В итоге Шумахеру удалось победить благодаря его прекрасной работе и команде», — приводит слова функционера PlanetF1.

Напомним, в 2020 году Мик выиграл чемпионат Формулы-2, а с 2021 году Шумахер-младший выступает в Ф-1.