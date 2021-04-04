Перес: уверен, что могу многому научиться у Ферстаппена
Пилот «Ред Булл» Серхио Перес признал, что ему есть чему поучиться у напарника по команде Макса Ферстаппена. Впрочем, мексиканец считает, что Макс тоже может почерпнуть кое-какие знания у него.
«Убеждён, что могу многому у него научиться. Надеюсь, Макс тоже может кое-чему научиться у меня. Могу сказать, что он всегда старается быть максимально быстрым. Вне кокпита он достаточно расслабленный парень. Таково моё первое впечатление. Мы хорошо работаем вместе. Даём обратную связь, которая двигает нас в одном направлении», — приводит слова Переса Speedweek.
Напомним, Перес стал пилотом «Ред Булл» в 2021 году. В австрийской команде он заменил Александера Албона. В дебютной гонке за «Ред Булл» Серхио показал пятый результат.
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