В MotoGP установлен рекорд плотности результатов за всю историю

4 апреля в Катаре прошёл второй этап чемпионата мира MotoGP Гран-при Дохи. Победителем гонки стал пилот заводской команды Yamaha Фабио Куартараро, который вырвал победу в сложной борьбе.
По итогам гонки также стало известно, что в ней был установлен рекорд плотности результатов за всю историю чемпионата, сообщает официальный сайт MotoGP. Места с первого по десятое разделили лишь 5,382 секунды. А победителя и обладателя пятнадцатого места разделили лишь 8,928 секунды.
Отметим, что предыдущий рекорд плотности результатов в топ-15 был установлен в 2019 году, это случилось также в Катаре, тогда пилоты уложились в 15,093 секунды.
Самые близкие отрывы в топ-15 за всю историю
1. Гран-при Дохи-2021 — 8,928
2. Гран-при Катара-2019 — 15,093
3. Гран-при Арагона-2020 — 15,941
4. Гран-при Нидерландов-2018 — 16,043
5. Гран-при Катара-2021 — 16,422.
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