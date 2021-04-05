Уэббер: «Ред Булл» выбрал идеальное время, чтобы пригласить Переса

Бывший пилот Формулы-1 Марк Уэббер высоко оценил решение «Ред Булл» привести в команду Серхио Переса. Уэббер остался впечатлён результатами Переса в первой гонке сезона. Он в дебютной гонке в «Ред Булл» занял пятое место.

«Я думаю, что Перес добьётся успеха. Он находится в выигрышной ситуации. Очевидно, что его задача — поддерживать своим результатами Ферстаппена. И в этом он явно добьётся большего, чем Гасли и Албон.

Перес обладает огромным опытом. Это — настоящий маг в работе с шинами. Он знает, как довести болид до финиша, выигрывать призовые места. Учитывая мощь болида «Ред Булл», у него хорошие шансы провести удачный сезон.

Его задача — оказывать давление на «Мерседес». Когда есть лишь один сильный пилот, сделать это сложнее. Когда Макс был один, это было не слишком удобно и легко. «Ред Булл» выбрал идеальное время, чтобы пригласить Переса», — цитирует Уэббера RacingNews365 со ссылкой на Marbles подкаст.