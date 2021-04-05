Прост: Алонсо — перфекционист, который требует многого от команды

Директор «Альпин», четырёхкратный чемпион Формулы-1 Ален Прост рассказал об особенностях работы с испанским гонщиком Фернандо Алонсо, который вернулся в «Королевские гонки».
«Гонщик с такими качествами всегда приносит что-то в команду. Фернандо является перфекционистом, он многого требует от команды. При этом Алонсо понимает, что сражаться за победы на регулярной основе в этом сезоне невозможно. Но я могу сказать, что он точно будет бороться за каждое очко.
Наша команда прогрессирует благодаря обоим пилотам. Мы ждём многого и от Эстебана Окона, он уже хорошо знает команду. Мы кое-что изменили, чтобы он чувствовал себя комфортно», — цитирует Проста Le Figaro.
Алонсо не сумел завершить Гран-при Бахрейна. Испанский пилот был вынужден сойти из-за проблем с тормозами.
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