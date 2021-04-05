Вольф рассказал, как управлял конфликтами Хэмилтона и Росберга

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф вспомнил, как ухудшились отношения между пилотами команды Льюисом Хэмилтоном и Нико Росбергом. Они вели борьбу за титул в 2014-2016 годах.

«Когда бывает много негатива из-за вражды пилотов, то эта энергия быстро распространяется. Я больше такого не позволю. Да, такая ситуация была, но я не мог её изменить, ведь гонщиков привели в команду до меня. Никто не думал, как будут развиваться их отношения, никто не знал, что было в прошлом. Существует важный контекст. Как пилоты работают вместе? Что бывает, когда один из них проваливается?

Мне тогда было тяжело. Я ещё был новичком в Формуле-1, а Нико и Льюис уже долго соревновались. Но мне удалось создать обстановку, в которой они должны были уважать команду. Иногда я действовал жёстко. Я донёс до них, что они могут нас подвести. Иногда они были слишком эгоистичны. И я сказал им, что в следующий раз во время борьбы на трассе им стоит подумать о бренде «Мерседеса», всех работниках и боссе компании. Тогда я чётко дал им понять, что в случае регулярных аварий кто-то может пропустить гонки», — цитирует Вольфа Give me Sport со ссылкой на подкаст High Performance.