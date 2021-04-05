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«Матч ТВ» намерен взыскать с программы SMP Racing 93 млн рублей

«Матч ТВ» намерен взыскать с программы SMP Racing 93 млн рублей
Авто / Формула-2 / Младшие серии 0

«Матч ТВ» подал в суд на программу развития российского автоспорта SMP Racing. Исковое заявление зарегистрировано 2 апреля в арбитражном суде города Москвы. Сумма исковых требований составляет около 93 млн рублей. В чём именно заключаются претензии «Матч ТВ», пока неизвестно, однако следует отметить, что «СМП Рейсинг» является титульным спонсором чемпионата России по кольцевым автогонкам СМП РСКГ, трансляции которого идут на тематических каналах «Матча».

Основателем проекта SMP Racing является предприниматель Борис Ротенберг. Программа была создана в 2013 году. Пилотами SMP Racing являются Роберт Шварцман, Сергей Сироткин, Виталий Петров, Михаил Алёшин Александр Смоляр, Михаэль Белов, Ирина Сидоркова, Кирилл Смаль и другие гонщики.

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