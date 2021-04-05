Корреа помог россиянину Белову со шлемом во время тестов Формулы-3

Молодой российский пилот, член гоночной программы «СМП Рейсинг» Михаэль Белов подвёл итоги предсезонных тестов Формулы-3, где он выступал в составе Charouz Racing System.
«Откатал первые предсезонные тесты Ф-3 на «Ред Булл Ринг» в Австрии. На второй день тестов показал хорошее время, утром занял шестую позицию, на дневной сессии — восьмую. Конечно, мог бы быть быстрее, всегда хочется быть первым. Поработаем над этим с Charouz. Кстати, меня многие спрашивали про шлем — почему на мне шлем Хуана Мануэля Корреа. По новым стандартам ФИА мой шлем не прошел омологацию и Корреа выручил, дав свой. Носить шлем этого гонщика, сумевшего преодолеть невозможное, для меня большая честь. Спасибо, Хуан, что пришёл на помощь!» — написал Белов на своей странице в «Инстаграме».
Посмотреть фотографии можно на странице Михаэля Белова в «Инстаграме».
Напомним, в 2019 году Корреа попал в страшную аварию, в которой заработал множественные переломы обеих ног и затем перенёс более 20 операций. Второй участник аварии Антуан Юбер тогда погиб. В сезоне-2021 он станет напарником россиянина Александра Смоляра по команде «АРТ».
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