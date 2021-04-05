Александр Смоляр подвёл итоги предсезонных тестов Формулы-3
Российский пилот Александр Смоляр подвёл итоги предсезонных тестов Формулы-3 в Шпильберге (Австрия), где он представлял команду ART Grand Prix.
«Позитивные два дня тестов на «Ред Булл Ринге»! Мы были сильны как команда и показывали хороший темп, особенно в первый день. Очень рад впервые вернуться за руль в этом году. Увидимся в Барселоне через три недели!» — написал Смоляр на своей странице в «Инстаграме».
Посмотреть фотографию можно на странице Александра Смоляра в «Инстаграме».
В первый день тестов Смоляр стал быстрейшим во второй сессии, но по итогам тестовой сессии оказался десятым. Его отставание от лидера составило около трети секунды. Сезон Формулы-3 стартует 7 мая в Барселоне (Испания).
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