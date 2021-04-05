Баттон: Сайнс — практически инженер, он очень скоро приблизится к Леклеру
Бывший пилот Формулы-1 Дженсон Баттон поделился мнением о гонщике «Феррари» Карлосе Сайнсе и его напарнике Шарле Леклере.
«Я думаю, что Карлос очень скоро приблизится к Леклеру. Я говорил с ребятами из «Макларен», и они сказали, что он практически инженер. У него очень умный подход, и он работает в тесном контакте с командой на протяжении многих часов.
Это, конечно, здорово, потому что он не позволяет своим эмоциям взять верх, когда речь заходит о том, чтобы получить максимальную отдачу от болида. Он не перегибает палку, когда ездит, и мы видели это на протяжении всего уик-энда в Бахрейне. Он отличный парень, и «Феррари» может похвастаться отличной парой водителей», — приводит слова Баттона F1i.
Бинотто: Сайнс привнёс глоток свежего воздуха в «Феррари»
Рекомендуем вам
- 5 апреля 2021
-
19:34
-
18:37
-
17:49
-
17:19
-
16:50
-
15:59
-
14:47
-
13:27
-
12:49
-
11:13
-
10:15
-
09:03
-
00:36
- 4 апреля 2021
-
23:39
-
22:02
-
20:55
-
19:29
-
18:40
-
17:24
-
16:50
-
15:36
-
14:57
-
13:17
-
12:48
-
11:43
-
10:52
-
01:03
- 3 апреля 2021
-
23:41
-
22:59
-
20:37
-
19:20
-
18:36
-
17:31
-
16:57
-
15:37
Партнерский контент
Рекомендуем вам