Баттон: Сайнс — практически инженер, он очень скоро приблизится к Леклеру

Бывший пилот Формулы-1 Дженсон Баттон поделился мнением о гонщике «Феррари» Карлосе Сайнсе и его напарнике Шарле Леклере.

«Я думаю, что Карлос очень скоро приблизится к Леклеру. Я говорил с ребятами из «Макларен», и они сказали, что он практически инженер. У него очень умный подход, и он работает в тесном контакте с командой на протяжении многих часов.



Это, конечно, здорово, потому что он не позволяет своим эмоциям взять верх, когда речь заходит о том, чтобы получить максимальную отдачу от болида. Он не перегибает палку, когда ездит, и мы видели это на протяжении всего уик-энда в Бахрейне. Он отличный парень, и «Феррари» может похвастаться отличной парой водителей», — приводит слова Баттона F1i.