Росберг: у «Ред Булл» сейчас самый быстрый болид в Формуле-1

Бывший пилот Формулы-1 Нико Росберг поделился мнением о противостоянии «Ред Булл» и «Мерседеса». Немецкий гонщик полагает, что «Ред Булл» удалось хорошо подготовить болид к новому сезону, что открывает привлекательные перспективы перед командой.

«В настоящий момент у «Ред Булл» самый быстрый болид. Это делает борьбу «Мерседеса» и «Ред Булл» очень увлекательной. Будет интересно посмотреть на «Мерседес» и Льюиса Хэмилтона. Удастся ли им вновь доминировать. Но на следующем этапе у Ферстаппена в любом случае будет лучший болид», — цитирует Росберга GPFans.

Хэмилтон выиграл первую гонку сезона, Гран-при Бахрейна. Второе место занял Макс Ферстаппен, представляющий «Ред Булл». Тройку лучших замкнул Валттери Ботта из «Мерседеса».