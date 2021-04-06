Йос Ферстаппен: болид «Ред Булл» позволяет бороться за победу, раньше этого не было
Йос Ферстаппен, отец пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена, поделился ожиданиями от второго этапа Формулы-1. По мнению Йоса, болид его сына позволяет ему бороться за победу.
«Мы все видели, что болид позволяет вести борьбу за победу. «Мерседес» в Бахрейне использовал очень хорошую стратегию. Но главное, что в этом году мы видим потенциал машины. Мы знаем, что можем бороться за победу в следующей гонке. В прошлые годы такого не было. Но это не значит, что теперь мы можем спокойно спать. Ведётся постоянная работа. Знаю, что мы готовы бороться. Уик-энд будет очень интересным», — цитирует Ферстаппена GrandPX со ссылкой на Ziggo Sport.
Ферстаппен занял второе место в Гран-при Бахрейна. Победителем гонки стал пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон.
«Часы тикают». Хилл намекнул, что Ферстаппен может не выдержать и перейти в «Мерседес»
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