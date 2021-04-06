Смоляр — о тестах Формулы-3: всем доволен, особенно лучшим кругом дня в субботу

Гонщик программы «СМП Рейсинг» Александр Смоляр рассказал, как для него сложились первые предсезонные тесты Формулы-3 в Австрии. В первый из двух дней тестов россиянин показал быстрейший результат.



«Тесты получились позитивными, я в целом доволен. В первый день все пилоты, и я в том числе, осваивались, привыкали к машинам, потому что давно не ездили. Поэтому команды оставили те же настройки, что у нас были в прошлом году на этапе в Австрии. Мне удался хороший круг, я смог показать лучшее время дня, машина вела себя хорошо, и я был очень доволен.



Во второй день команда решила попробовать новые настройки. Инженеры просчитали их на компьютере, но на практике ещё не пробовали. Поэтому мы посвятили целый день тому, чтобы разобраться с этими настройками, найти баланс. Теперь у нас есть понимание, что и при каких условиях работает. Мы не стремились пробиться на первые строчки, поскольку главная задача была в другом, но зато у нас теперь есть представление о поведении машины. А время круга будем собирать в квалификации. Так что я всем доволен, и особенно лучшим кругом дня в субботу», — приводит слова Смоляра пресс-служба «СМП Рейсинг».