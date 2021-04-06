Леклер хочет уже сейчас продлить контракт с «Феррари». Он истекает в 2024 году

Гонщик «Феррари» Шарль Леклер рассказал, что ему хотелось бы продлить контракт со «Скудерией». Текущее соглашение Леклера действует до 2024 года. В 2019 году «Феррари» неожиданно объявила о подписании контракта с монегаском на пять лет.

«У меня контракт до конца 2024 года. Но я бы уже сейчас хотел продлить его. Я хочу остаться в «Феррари» ещё дольше. Я верю в «Феррари» и людей, которые работают в команде», — цитирует Леклера La Repubblica.

С нынешнего сезона напарником Леклера является Карлос Сайнс-младший, который перебрался в команду из «Макларена». Минувший сезон «Феррари» провела неудачно. «Скудерия» заняла лишь шестое место в Кубке конструкторов. Из-за проблем с болидом «Феррари» оказалась неконкурентоспособна.