Петров: самое главное, что у Шварцмана есть скорость, хорошее сохранение резины

Гонщик программы «СМП Рейсинг» Виталий Петров прокомментировал седьмой результат Роберта Шварцмана в основной гонке этапа Формулы-2 в Бахрейне, после того как на старте гонки россиянин врезался сзади в машину Роя Ниссани, за что получил штраф в виде проезда по пит-лейну.



«Мы очень сильно расстроены. Больше всего обидно, когда машина едет так, как надо, настройки работают, резина держится — скорость есть, лучшие круги… Но случается авария. Ну, это гонки, это опыт — без этого никак. Может быть, и хорошо, что такое случилось в начале сезона — дальше будет проще. Самое главное для меня, что есть скорость, что было лучшее время круга, хорошие обгоны, хорошее сохранение резины. Вот если бы Роберт ехал медленно после этого столкновения, это стало бы для нас таким звоночком — думали бы, что делать дальше. А раз скорость есть, то всё идёт в правильном направлении.



Да, обязательно нужно проанализировать аварию. Надо больше проговаривать, что может случиться на старте», — сказал Петров в своём видеоблоге по итогам этапа.