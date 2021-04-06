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Ральф Шумахер: для Мазепина нет границ, он будет опасным соперником для Мика

Ральф Шумахер: для Мазепина нет границ, он будет опасным соперником для Мика
Авто / Формула-1 0
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Бывший пилот Формулы-1 Ральф Шумахер призвал своего племянника, Мика Шумахера, быть осторожным в борьбе с напарником по «Хаасу» Никитой Мазепиным. Шумахер признался, что считает российского гонщика опасным соперником, с которым будет непросто конкурировать.

«Не так легко удержать такого парня, как Никита Мазепин. Для этого парня нет границ, он будет опасным соперником для Мика», — цитирует Шумахера GrandPX со ссылкой на Sport1.

Мазепин столкнулся с критикой ещё до начала сезона, когда выложил в социальных сетях скандальный ролик с приставаниями к девушке. Несмотря на шуточный характер видео, Мазепина жёстко критиковали, а некоторые фанаты даже призывали выгнать его из Формулы-1. Мазепин вновь начали критиковать уже после первого этапа нового сезона, когда выбыл на стартовом круге.

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