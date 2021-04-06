Хэмилтон призвал покончить с доминированием мужчин в автоспорте

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон, который является владельцем команды X44 в новой серии Extreme E, высказался на тему гендерного неравенства в автоспорте. Британец особенно заинтересовался новой серией в связи с тем, что в составах команд обязательно присутствие и мужчины, и женщины.
«Где бы я ни был, всегда хочу оказывать позитивное влияние. Я нахожусь в автоспорте с восьми лет. И это всегда был спорт, в котором доминировали мужчины. Такая тенденция сохраняется. Думаю, что это действительно пора изменить. Есть много молодых девушек, которым нужно знать, что для них тоже существуют возможности. Я рад видеть ту разницу, которую они привносят в проект», — приводит слова британца Racingnews365.
Льюис Хэмилтон всегда проявляет активную позицию в вопросах окружающей среды, борьбы с расовой дискриминацией, а также защищает права сексуальных меньшинств.
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