Алонсо оценил шансы на завоевание титула после возвращения в Формулу-1

Двукратный чемпион мира Фернандо Алонсо, который в 2021 году вернулся в Формулу-1 после двухлетней паузы, дал понять, что не особо надеется на завоевание третьего титула.

«Все мы хотим победить, но только один станет чемпионом в конце сезона. Чемпионство — тяжёлая задача. Формула-1 — не математика, где что-то можно планировать. Здесь просто пытаешься сделать своё путешествие интересным. В то же время упорно трудишься, чтобы достигнуть поставленных задач. Я вернулся, чтобы попробовать побеждать в гонках и быть настолько конкурентоспособным, насколько это возможно. Но никаких чётких целей нет.

Конечно, я вернулся минимум на два сезона. Хочу воспользоваться сменой регламента 2022 года. Посмотрим, как будет вести себя болид. Есть большие надежды, что новый регламент позволит нам включиться в борьбу», — приводит слова испанца PlanetF1.