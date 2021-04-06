Алонсо оценил шансы на завоевание титула после возвращения в Формулу-1

Двукратный чемпион мира Фернандо Алонсо, который в 2021 году вернулся в Формулу-1 после двухлетней паузы, дал понять, что не особо надеется на завоевание третьего титула.
«Все мы хотим победить, но только один станет чемпионом в конце сезона. Чемпионство — тяжёлая задача. Формула-1 — не математика, где что-то можно планировать. Здесь просто пытаешься сделать своё путешествие интересным. В то же время упорно трудишься, чтобы достигнуть поставленных задач. Я вернулся, чтобы попробовать побеждать в гонках и быть настолько конкурентоспособным, насколько это возможно. Но никаких чётких целей нет.
Конечно, я вернулся минимум на два сезона. Хочу воспользоваться сменой регламента 2022 года. Посмотрим, как будет вести себя болид. Есть большие надежды, что новый регламент позволит нам включиться в борьбу», — приводит слова испанца PlanetF1.
- 6 апреля 2021
-
19:33
-
18:58
-
17:52
-
16:10
-
15:25
-
14:38
-
14:10
-
13:58
-
13:56
-
12:32
-
11:29
-
10:40
-
09:44
- 5 апреля 2021
-
23:38
-
21:48
-
19:34
-
18:37
-
17:49
-
17:19
-
16:50
-
15:59
-
14:47
-
13:27
-
12:49
-
11:13
-
10:15
-
09:03
-
00:36
- 4 апреля 2021
-
23:39
-
22:02
-
20:55
-
19:29
-
18:40
-
17:24
-
16:50