Зурер считает, что Цунода лучше Мика Шумахера и Мазепина

Экс-пилот Формулы-1 Марк Зурер прогнозирует, что пилоты «Хааса» Мик Шумахер и Никита Мазепин в ходе всего сезона будут сталкиваться с серьёзными проблемами из-за слабой машины. Вместе с тем, сравнивая гонщиков американской команды с другим новобранцем серии, Юки Цунодой из «Альфа Таури», Зурер отметил, что японец лучший из всех новичков.

«Сравнивать результаты Цуноды, Мазепина и Шумахера трудно. У Юки гораздо более сильная машина. У «Хаас» плохая машина. Она была такой в минувшем году и не стала лучше теперь. Да, в плане мощности мотора прогресс есть, но это значит, что удерживать заднюю часть машины будет труднее.

Учитывая такие проблемы, Никита и Мик в беде. Как бы то ни было, с точки зрения скорости и количества допущенных ошибок, нужно сказать, что лучший новичок — Цунода», — приводит слова Зурера Planet F1.