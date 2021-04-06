«Альпин» к этапу в Имоле готовит большие обновления

Исполнительный директор «Альпин» Марцин Будковски рассказал, что к Гран-при Эмилии-Романьи, который состоится на автодроме в Имоле 14-16 апреля, команда подготовит большие обновления.

«В регламенте на нынешний сезон есть небольшие изменения. Именно в этих направлениях можно развивать болид. Конечно, речь идёт о диффузоре и днище. Мы работали с этими элементами на тестах, кое-что было сделано на этапе в Бахрейне. И, нет сомнений, что в ходе нескольких следующих этапов мы также будем работать в этом направлении.

В Имолу мы привезём достаточно серьёзные обновления. У нас будут новые элементы, так что ожидаем прибавку в скорости. В целом, на первых этапах сезона нас ждёт несколько обновлений", — приводит слова Будковски RaceFans.