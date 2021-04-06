Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Авто / Новости /

«Альпин» к этапу в Имоле готовит большие обновления

«Альпин» к этапу в Имоле готовит большие обновления
Авто / Формула-1 0

Исполнительный директор «Альпин» Марцин Будковски рассказал, что к Гран-при Эмилии-Романьи, который состоится на автодроме в Имоле 14-16 апреля, команда подготовит большие обновления.

«В регламенте на нынешний сезон есть небольшие изменения. Именно в этих направлениях можно развивать болид. Конечно, речь идёт о диффузоре и днище. Мы работали с этими элементами на тестах, кое-что было сделано на этапе в Бахрейне. И, нет сомнений, что в ходе нескольких следующих этапов мы также будем работать в этом направлении.

В Имолу мы привезём достаточно серьёзные обновления. У нас будут новые элементы, так что ожидаем прибавку в скорости. В целом, на первых этапах сезона нас ждёт несколько обновлений", — приводит слова Будковски RaceFans.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021