Куартараро хочет попробовать силы в Формуле-1

21-летний французский мотогонщик Фабио Куартараро рассказал, что в будущем хотел бы попробовать себя вФормуле-1. Вместе с тем спортсмен подчеркнул, что пока полностью сфокусирован на выступлениях в MotoGP.

«Я мечтаю попробовать себя в Формуле-1. Сейчас я сфокусирован на MotoGP, но в очень дальнем будущем Формула-1 может стать вариантом для продолжения карьеры. Я пробовал садиться за руль почти всех престижных спорткаров. Ездил на „Феррари“0812, „Ламборгини“ и „Макларене“.

Звук двигателя V12 просто потрясающий. Особенно с учётом того, что теперь мы не слышим его часто. Хочу попробовать свои силы на трассе сразу же, как только представится возможность", — приводит слова Куартараро Nextgen-Auto.

Куартараро является одним из самых талантливых мотогонщиков нового поколения и уже имеет на своём счету 4 победы на Гран-при MotoGP.