Расселл: моё выступление в «Мерседесе» заставило критиков замолчать

Пилот «Уильямса» Джордж Расселл вспомнил, как в 2020 году ему довелось защищать цвета «Мерседеса» из-за болезни Льюиса Хэмилтона. Молодой британец тогда, на Гран-при Сахира, был близок к победе, но ошибка команды, а затем и прокол не позволили ему подняться на подиум. Тем не менее Расселл отметил, что после того выступления отношение окружающих к нему изменилось.
«В той ситуации любому бы пришлось трудно с тем, чтобы сдержать эмоции. Я вернулся в комнату для пилотов и швырял буквально всё. У меня не было слов, только эмоции. Затем зашли Тото Вольф и Боно. Они сказали, что я был великолепен и моё время придёт. Очевидно, я был разочарован. Но в то же время рад и горд тем, что мне представилась такая возможность. Я никогда раньше не выходил с незнакомым болидом на старт без подготовки.
После заметил, что отношение ко мне изменилось. Меня стало узнавать больше людей. Ко мне стали относиться с уважением. Сложно понять, насколько хорош пилот, если он едет в конце пелотона. Моё выступление в «Мерседесе» заставило критиков замолчать», — приводит слова Расселла GQ.
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