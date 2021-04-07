Леклер: с Сайнсом проводим больше времени, чем проводили с Феттелем

Пилот «Феррари» Шарль Леклер рассказал о взаимоотношениях с новым напарником Карлосом Сайнсом-младшим. Леклер признался, что считает взаимоотношения с Сайнсом лучше, чем у него были с Себастьяном Феттелем, который покинул «Феррари» по окончании прошлого сезона.
«Сайнс выступал уже за несколько команд. Всегда интересно посмотреть, как работает твой напарник. Я сразу увидёл в нём огромную мотивацию, работать в интересах команды. Всегда хорошо, когда в команде есть два пилота, которые подталкивают друг друга вперёд. С Сайнсом я провожу больше времени, чем с Феттелем.
Ранее мы с Себом часто расходились. Когда я приезжал, он уже уходил и наоборот. Но сейчас с Карлосом мы чаще бываем вместе и проводим больше времени», — цитирует Леклера La Reppublica.
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