Леклер: с Сайнсом проводим больше времени, чем проводили с Феттелем

Пилот «Феррари» Шарль Леклер рассказал о взаимоотношениях с новым напарником Карлосом Сайнсом-младшим. Леклер признался, что считает взаимоотношения с Сайнсом лучше, чем у него были с Себастьяном Феттелем, который покинул «Феррари» по окончании прошлого сезона.

«Сайнс выступал уже за несколько команд. Всегда интересно посмотреть, как работает твой напарник. Я сразу увидёл в нём огромную мотивацию, работать в интересах команды. Всегда хорошо, когда в команде есть два пилота, которые подталкивают друг друга вперёд. С Сайнсом я провожу больше времени, чем с Феттелем.

Ранее мы с Себом часто расходились. Когда я приезжал, он уже уходил и наоборот. Но сейчас с Карлосом мы чаще бываем вместе и проводим больше времени», — цитирует Леклера La Reppublica.