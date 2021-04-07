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Мик Шумахер: разговариваю сам с собой, чтобы оставаться сосредоточенным

Мик Шумахер: разговариваю сам с собой, чтобы оставаться сосредоточенным
Авто / Формула-1 0

Пилот «Хааса» Мик Шумахер рассказал о том, как ему удаётся сохранять сосредоточенность. Немецкий гонщик, дебютирующий в Формуле-1, признался, что разговаривает сам с собой.

«Однажды мне сказали, что помогает, когда говоришь сам с собой. Когда я впервые услышал это, мне показалось такое поведение странным. Но на самом деле это действительно очень полезно.

Когда можешь говорить с собой, всегда удаётся вернуться к собственным мыслям. В этом случае можно преодолеть проблемы. Если есть проблемы с шинами, начинаешь говорить с собой и думать, как можно было поступить. И во время гонки уже бывает намного проще. Такой подход помогает мне сохранить концентрацию», — сказал Шумахер на своём YouTube-канале.

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