Мик Шумахер: разговариваю сам с собой, чтобы оставаться сосредоточенным

Пилот «Хааса» Мик Шумахер рассказал о том, как ему удаётся сохранять сосредоточенность. Немецкий гонщик, дебютирующий в Формуле-1, признался, что разговаривает сам с собой.

«Однажды мне сказали, что помогает, когда говоришь сам с собой. Когда я впервые услышал это, мне показалось такое поведение странным. Но на самом деле это действительно очень полезно.

Когда можешь говорить с собой, всегда удаётся вернуться к собственным мыслям. В этом случае можно преодолеть проблемы. Если есть проблемы с шинами, начинаешь говорить с собой и думать, как можно было поступить. И во время гонки уже бывает намного проще. Такой подход помогает мне сохранить концентрацию», — сказал Шумахер на своём YouTube-канале.