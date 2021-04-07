Мик Шумахер: разговариваю сам с собой, чтобы оставаться сосредоточенным
Пилот «Хааса» Мик Шумахер рассказал о том, как ему удаётся сохранять сосредоточенность. Немецкий гонщик, дебютирующий в Формуле-1, признался, что разговаривает сам с собой.
«Однажды мне сказали, что помогает, когда говоришь сам с собой. Когда я впервые услышал это, мне показалось такое поведение странным. Но на самом деле это действительно очень полезно.
Когда можешь говорить с собой, всегда удаётся вернуться к собственным мыслям. В этом случае можно преодолеть проблемы. Если есть проблемы с шинами, начинаешь говорить с собой и думать, как можно было поступить. И во время гонки уже бывает намного проще. Такой подход помогает мне сохранить концентрацию», — сказал Шумахер на своём YouTube-канале.
Зурер считает, что Цунода лучше Мика Шумахера и Мазепина
Рекомендуем вам
- 7 апреля 2021
-
12:21
-
11:50
-
10:28
-
09:01
-
01:04
- 6 апреля 2021
-
23:59
-
22:59
-
21:10
-
20:02
-
19:33
-
18:58
-
17:52
-
16:10
-
15:25
-
14:38
-
14:10
-
13:58
-
13:56
-
12:32
-
11:29
-
10:40
-
09:44
- 5 апреля 2021
-
23:38
-
21:48
-
19:34
-
18:37
-
17:49
-
17:19
-
16:50
-
15:59
-
14:47
-
13:27
-
12:49
-
11:13
-
10:15
Партнерский контент
Рекомендуем вам