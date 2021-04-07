Сайнс: прогресс «Феррари» впечатляет, сделан большой шаг по сравнению с прошлым сезоном
Пилот «Феррари» Карлос Сайнс признался, что его радует состояние болида команды. По словам испанца, он доволен, что «Феррари» может побороться с «Маклареном».
«Радует текущее состояние. Помню, что на машине «Макларена» я в прошлом сезоне легко обгонял Шарля Леклера. Настолько большой была разница между «Маклареном» и «Феррари». А сейчас я едва не обогнал Даниэля Риккардо в концовке гонки в Бахрейне.
В конце у меня был более высокий темп, чем у Даниэля. Я догонял его более чем на полсекунды на каждом круге.
Есть позитивные знаки, вдохновляющие меня. Сделан большой шаг по сравнению с прошлым сезоном. Теперь нужно работать над деталями», — цитирует Сайнса GPFans.
Сайнс в межсезонье перешёл из «Макларена» в «Феррари».
Баттон: Сайнс — практически инженер, он очень скоро приблизится к Леклеру
Рекомендуем вам
- 7 апреля 2021
-
12:21
-
11:50
-
10:28
-
09:01
-
01:04
- 6 апреля 2021
-
23:59
-
22:59
-
21:10
-
20:02
-
19:33
-
18:58
-
17:52
-
16:10
-
15:25
-
14:38
-
14:10
-
13:58
-
13:56
-
12:32
-
11:29
-
10:40
-
09:44
- 5 апреля 2021
-
23:38
-
21:48
-
19:34
-
18:37
-
17:49
-
17:19
-
16:50
-
15:59
-
14:47
-
13:27
-
12:49
-
11:13
-
10:15
Партнерский контент
Рекомендуем вам