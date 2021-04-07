Сайнс: прогресс «Феррари» впечатляет, сделан большой шаг по сравнению с прошлым сезоном

Пилот «Феррари» Карлос Сайнс признался, что его радует состояние болида команды. По словам испанца, он доволен, что «Феррари» может побороться с «Маклареном».

«Радует текущее состояние. Помню, что на машине «Макларена» я в прошлом сезоне легко обгонял Шарля Леклера. Настолько большой была разница между «Маклареном» и «Феррари». А сейчас я едва не обогнал Даниэля Риккардо в концовке гонки в Бахрейне.

В конце у меня был более высокий темп, чем у Даниэля. Я догонял его более чем на полсекунды на каждом круге.

Есть позитивные знаки, вдохновляющие меня. Сделан большой шаг по сравнению с прошлым сезоном. Теперь нужно работать над деталями», — цитирует Сайнса GPFans.

Сайнс в межсезонье перешёл из «Макларена» в «Феррари».