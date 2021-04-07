Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Авто / Новости /

Гендиректор «Альпин»: к сезону-2022 постараемся построить свой самый лучший болид

Гендиректор «Альпин»: к сезону-2022 постараемся построить свой самый лучший болид
Авто / Формула-1 0

Исполнительный директор «Альпин» Лоран Росси заявил, что команда попытается построить свой лучший болид в к моменту перехода на новый регламент — сезону-2022.

«Мы хотим продолжать работать над тем, что уже сделали. Мы знаем, что в любом случае достигли предела в работе над нынешней машиной. Так что мы извлечём из этого как можно больше, постараемся оптимизировать операционную деятельность и в то же время построить свою самую лучшую машину к моменту перехода на новый регламент.

За последние несколько лет команда в Энстоуне сильно изменилась. Несмотря на то, что мы работаем с автомобилем и вроде как достигли своего предела, это не лучшая машина. Автомобиль хороший, но мы всё понимаем», — приводит слова Росси пресс-служба Формулы-1.

«Альпин» к этапу в Имоле готовит большие обновления
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021